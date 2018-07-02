ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян не хотят жить за границей

СЕГОДНЯ 18:07 2018-07-02T18:08:00+03:00

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Большинство россиян не планируют покидать территорию РФ ради переезда в другую страну. Такие результаты показал опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения.

Согласно его данным, с 1991 года число нежелающих уезжать из России с целью переезда увеличилось на 18% - до 88%. Между тем, за последние семь лет эта цифра практически не изменилась.

Так, число граждан, которые были бы не прочь переехать в другую страну, остается в пределах 10-13%. При этом 27% респондентов считают, что россиян, все же покидающих родину, стало меньше и это, прежде всего, представители молодежи в возрасте 18-24 лет.

Как сообщается на сайте ВЦИОМ, за последний год значительно снизилась также доля тех, кто планирует совершить переезд за границу в течение ближайших нескольких лет. В 2017-м таких респондентов было 17%, а в 2018 - всего 10%.

Примечательно, что три четверти граждан нашей страны (74%) вовсе не покидали пределы России последние 2-3 года.

Ранее сайт kp.ru разбирался в том, кто же обычно переезжает за рубеж и с какой целью.