GxP-саммит по повышению престижа профессий в фармотрасли пройдет в Сочи

СЕГОДНЯ 08:00 2018-07-02T20:13:03+03:00

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Чем больше развивается медицина и фармацевтика сегодня, тем в более квалифицированных кадрах она нуждается. Об этом в своем майском послании говорил и президент России Владимир Путин, который отметил, что нужно искать и готовить высококвалифицированных специалистов, которые позволят вывести медицину в нашей стране на новый, качественный уровень. Одним из мероприятий, где как раз и встретятся лучшие из лучших студентов фармацевтической сферы является Всероссийский межвузовский GXP- саммит с международным участием «Выбор лучших. Время вперед».

Он пройдет с 3 по 6 июля в Сочи. Несмотря на то, что он пройдет в России только во второй раз, попасть на него стремятся более полутысячи участников из стран СНГ и Европы. Кроме того, съедутся студенты и аспиранты из России, Ирана, Сирийской Арабской республики и др. В адрес организаторов поступило более 500 заявок от претендентов на первые призовые места. Кто может претендовать на первое место? Те, из участников, кто сможет справиться с олимпиадным блоком из 200 вопросов, а также успешно пройдет интерактивные конкурсы.

Победители GxP-саммита получат денежные сертификаты от организатора мероприятия благотворительного фонда «Путеводная звезда». Конкурсант, занявший 1 место, может рассчитывать на сумму 200 тысяч рублей, второе место 100 тысяч и третье место 50 тысяч рублей. А также специальные награды от спонсоров мероприятия. Более того, участники и гости мероприятия получат возможность пообщаться и обменяться контактами с представителями фармацевтической отрасли, получить ответы по вопросам будущего трудоустройства, сориентироваться в профессиональном пространстве.

* возрастная категория 12 +