2018-07-02T23:14:49+03:00
Спорт

С хоккеиста Войнова в США сняли обвинения в домашнем насилии

Спортсмену ничего не препятствует, чтобы вернуться в НХЛ
Юлия ДИВЕЕВА
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Хоккеист Вячеслав ВойновХоккеист Вячеслав ВойновФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С российского хоккеиста Вячеслава Войнова сняты обвинения в домашнем насилии. Такое решение принял в понедельник суд Лос-Анджелеса.

Сам спортсмен на слушании не присутствовал. Теперь у защитника американской хоккейной команды «Лос-Анджелес Кингз» не осталось препятствий для возвращения в НХЛ, пишет РИА Новости.

Как рассказывал сайт «КП», в 2015 году суд в США признал Войнова виновным в домашнем насилии в отношении супруги и приговорил к 90 дням тюремного заключения, плюс испытательный срок в три года. Если в течение этого времени правонарушение повторилось бы, Войнова посадили бы уже на год. Также его обязали оплатить штраф в 700 долларов, пройти специальные курсы о вреде домашнего насилия, и несколько часов отработать на исправительных работах.

После этого Войнов перешел в санкт-петербургский СКА и провел в команде два с половиной сезона. Все это время «Лос-Анджелес Кингз» сохранял права на игрока.

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