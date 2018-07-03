Начальник генштаба ВС Украины подписал приказ о декоммунизации армии

СЕГОДНЯ 04:34 2018-07-03T04:34:03+03:00

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На Украине начата декоммунизация армии. Приказ в подписал в понедельник начальник генштаба вооруженных сил республики Виктор Муженко.

«Подписал приказ Генерального штаба, который четко регламентирует выполнение командирами (начальниками) всех уровней управления Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их символики". Это подтверждение правильности нашего курса», - сообщил он на своей странице в Facebook

Муженко отметил, что документ содержит инструкцию, которую следует довести до каждой отдельной воинской части.

Так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году депутаты Верховной рады обратились в Конституционный суд Украины с просьбой признать этот закон антиконституционным.Члены парламентской фракции «Оппозиционный блок» подчеркивали, что закон о декоммунизации нарушает принцип правовой определенности, невмешательства в частную жизнь граждан, запрет цензуры, а также ограничивает граждан в праве участвовать в управлении государственными делами.