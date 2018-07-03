"Выражаем протест": В Швеции основали альтернативную Нобелевскую премию по литературе‍

СЕГОДНЯ 14:44 2018-07-03T14:44:29+03:00

В этом году одна из самых престижных мировых наград так и не была вручена из-за сексуального скандала в академии

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В Стокгольме начнут вручать ежегодную премию по литературе, которая станет альтернативой Нобелевской. К решению о создании новой академии пришли более 100 деятелей культуры Швеции, которые таким образом решили выразить свой протест.

Напомним, что осенью 2017 года несколько женщин обвинили известного фотографа и по совместительству члена Шведской академии Жан-Клода Арно в домогательствах. В результате он и еще шесть человек, которые занимались вручением Нобелевской премии по литературе, покинули свой посты, а награждение лауреатов 2018-го года перенесли на 2019-й, передает сайт kp.ru.

"В эпоху, когда человеческие ценности все чаще подвергаются сомнению, литература становится еще более важным противодействием "культуре" молчания и угнетения. Новая академия считает исключительно важным то, чтобы самая престижная в мире литературная премия была присуждена в 2018 году", - передает газета The Guardian слова авторов инициативы.

Отмечается, что лауреатами новой премии могут стать писатели из любой страны, которые выпустили не менее двух книг за последние десять лет. При этом их произведения должны раскрывать тему "людей в мире".

После проведения публичного голосования будут отобраны четыре претендента, и уже из них комиссия выберет лауреата. Имя победителя огласят в октябре.