Парламентарии из России и США договорились о продолжении диалога

СЕГОДНЯ 19:18 2018-07-03T19:18:47+03:00

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Глава международного комитета Совета Федерации (СФ) Константин Косачев рассказал об итогах встречи российских сенаторов с конгрессменами США, прошедшей во вторник, 3 июля, в Москве. В частности, по его словам, стороны договорились о продолжении межпарламентского диалога.

«Мы ждали возобновления диалога и такую готовность мы услышали. Это начало для последующих контактов», - сказал Косачев.

А член СФ Алексей Кондратьев, также принимавший участие в переговорах, уточнил, что речь шла в том числе и о возобновлении контактов по линии существующей группы «Совет Федерации - Сенат», которая не функционирует последние четыре года, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 30 июня, по приглашению посла США в России Джона Хантсмана в нашу страну прилетела делегация американских конгрессменов. Сначала парламентарии из Соединенных Штатов посетили Санкт-Петербург, а затем прибыли в Москву, где уже успели встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также с российскими сенаторами.