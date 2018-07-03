2018-07-03T19:18:47+03:00
Политика

Парламентарии из России и США договорились о продолжении диалога

Возобновление контактов может пройти по линии существующей группы «Совфед - Сенат»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Глава международного комитета Совета Федерации Константин КосачевГлава международного комитета Совета Федерации Константин КосачевФото: Аца КОШТЭ
Изменить размер текста:

Глава международного комитета Совета Федерации (СФ) Константин Косачев рассказал об итогах встречи российских сенаторов с конгрессменами США, прошедшей во вторник, 3 июля, в Москве. В частности, по его словам, стороны договорились о продолжении межпарламентского диалога.

«Мы ждали возобновления диалога и такую готовность мы услышали. Это начало для последующих контактов», - сказал Косачев.

А член СФ Алексей Кондратьев, также принимавший участие в переговорах, уточнил, что речь шла в том числе и о возобновлении контактов по линии существующей группы «Совет Федерации - Сенат», которая не функционирует последние четыре года, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 30 июня, по приглашению посла США в России Джона Хантсмана в нашу страну прилетела делегация американских конгрессменов. Сначала парламентарии из Соединенных Штатов посетили Санкт-Петербург, а затем прибыли в Москву, где уже успели встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также с российскими сенаторами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Я татуировку сделал»: рэпер T-killah ответил на обвинения во лжи
Главный тренер сборной Германии Йохим Лев остался на своем посту
Госдума одобрила в первом чтении пожизненное заключение для педофилов
Два человека пострадали при стрельбе в начальной школе в Канзасе
Названо имя убийцы рэпера Тупака Шакура
Правительство Вологодской области привлекло инвесторов, чтобы достроить дома обманутых дольщиков
«Удержится в диапазоне 4-4,5%»: Минфин оценил влияние роста НДС на инфляцию
Украинский народный трибунал признал генпрокурора Юрия Луценко виновным в преступлениях в Донбассе
В Англии сотрудница больницы подозревается в убийстве восьми новорожденных
Тренер Акинфеева уверен, что его воспитанник входит в пятерку топовых вратарей мира
Вологодский льнокомбинат возобновляет работу
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС
Сменившая пол модель претендует на звание «Мисс Вселенная»
В США приспустят флаги в память о погибших при стрельбе в Мэриленде журналистах
Комитет Госдумы поддержал законопроект о ликвидации роуминга
Каир, Бангалор, Бухарест — самые дешевые города для переезда
Тайские школьники могут провести в затопленной пещере еще четыре месяца
Сбившему беременную москвичку Михаилу Исаханову предъявлены обвинения