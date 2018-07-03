2018-07-03T20:44:20+03:00
Политика

Медведев отправил в отставку главу Росприроднадзора

Речь идет об Артеме Сидорове, который возглавлял федеральную службу с сентября 2015 года
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Александр ГЛУЗ
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Во вторник, 3 июля, стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Артема Сидорова от должности главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора).

Как отмечается в подписанном председателем правительства распоряжении, Сидоров покинул занимаемый пост по собственному желанию. «Освободить Сидорова Артема Георгиевича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по его просьбе», - говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 2001-го по 2006 год Артем Сидоров служил в органах внутренних дел - в МВД Татарстана. В 2010 году он был назначен министром экологии и природных ресурсов республики, а в сентябре 2015-го повел на повышение: возглавил Роспорироднадзор.

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