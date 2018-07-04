2018-07-04T12:09:13+03:00
Общество

Ученые назвали самые популярные человеческие сексуальные фантазии

Большинство опрошенных мужчин и женщин признались, что мечтают о групповом сексе
Евгений ЧЕРНЕНКО
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На второе место эксперты поставили половой акт с элементами БДСМНа второе место эксперты поставили половой акт с элементами БДСМФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые из Индианского университета задались пикантной темой - какие фантазии о сексе являются наиболее распространенными среди мужчин и женщин. Выяснилось, что предпочтения обоих полов примерно схожи.

По итогам опроса оказалось, что подавляющее большинство опрошенных (89%) фантазировали о том, чтобы заняться групповым сексом. Причем, хотели бы это делать как можно чаще и с максимальным количеством партнеров.

На второе место эксперты поставили половой акт с элементами БДСМ. Большинство из респондентов предпочитают контролировать партнеров в кровати и выступают за разнообразие.

Замыкают тройку лидеров публичные любовные утехи, например, в лифтах или парках. А в качестве «вишенки на торте» респонденты отметили секс в туалете в самолете во время перелета и занятие любовью в кинотеатре при просмотре фильма.

Кроме того, выяснилось, что 79% мужчин в США были бы не против свободных отношений без обязательств. Число женщин, предпочитающих подобное направление, снизилось до 62%. Как пишут «Дни.ру», участие в исследование приняли 4175 человек.

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