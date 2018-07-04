Питерский "Зенит" вернет к себе форварда Артема Дзюбу

СЕГОДНЯ 15:12 2018-07-04T15:12:03+03:00

Артем Дзюба продолжает выступления на чемпионате мира в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сказал главный тренер команды, его уже ждут для разговора

Изменить размер текста: A A

Форвард питерского "Зенита" и одна из главных звезд сборной России на ЧМ-2018 Артем Дзюба вернется в расположение команды. Как признался главный тренер питерцев Сергей Семак, Дзюбу будут ждать в расположении команды.

- Мы общались, готовы работать во благо команды. Он должен делать максимум со своей стороны, я — со своей. Так что он возвращается, - заявил Семак в интервью "Матч ТВ".

На чемпионате мира по футболу Артем Дзюба забил уже 3 гола в 4 играх при одном голевом пасе. Столько же точных ударов - и на счету Дениса Черышева.