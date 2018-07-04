2018-07-04T15:12:03+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Питерский "Зенит" вернет к себе форварда Артема Дзюбу

Как сказал главный тренер команды, его уже ждут для разговора
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Артем Дзюба продолжает выступления на чемпионате мира в Москве.Артем Дзюба продолжает выступления на чемпионате мира в Москве.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Форвард питерского "Зенита" и одна из главных звезд сборной России на ЧМ-2018 Артем Дзюба вернется в расположение команды. Как признался главный тренер питерцев Сергей Семак, Дзюбу будут ждать в расположении команды.

- Мы общались, готовы работать во благо команды. Он должен делать максимум со своей стороны, я — со своей. Так что он возвращается, - заявил Семак в интервью "Матч ТВ".

На чемпионате мира по футболу Артем Дзюба забил уже 3 гола в 4 играх при одном голевом пасе. Столько же точных ударов - и на счету Дениса Черышева.

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