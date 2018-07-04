Умер Борис Куликов - бывший ректор Московской консерватории

СЕГОДНЯ 16:34 2018-07-04T16:34:46+03:00

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В среду, 4 июля, умер Борис Куликов - активный популяризатор хорового искусства, бывший ректор Московской государственной консерватории имени Чайковского. На момент смерти заслуженному деятелю искусств было 86 лет. О его кончине сообщили в пресс-службе МГК.

"Ректорат Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского с глубоким прискорбием извещает о кончине 4 июля 2018 года Заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора кафедры хорового дирижирования, ректора консерватории с 1974 по 1990 годы Бориса Ивановича Куликова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте высшего учебного заведения.

Дата прощания и похорон пока неизвестна.

Борис Куликов родился 10 июня 1932 года в Москве. Он с отличием окончил Московское хоровое училище, а затем - дирижерско-хоровой факультет Московской консерватории. В период с 1968 по 1975 гг Куликов занимал должность проректора по учебной работе в данном музыкальном учреждении, а после был повышен до ректора. В 1982-1990 годах он также являлся президентом Европейской ассоциации консерваторий, музыкальных академий и высших музыкальных школ. Постоянно преподавал и неоднократно проводил мастер-классы не только в России и бывших республиках СССР, но и за границей.

Под его авторством было опубликовано множество научно-методических работ, в том числе "Краткий справочник по духовным кантатам Баха" и многотомная "Хрестоматия по дирижированию".

Куликов награжден орденом "Дружбы народов" и польским орденом "За заслуги перед искусством".