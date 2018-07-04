Российские Су-25 вернулись из Сирии в Россию

СЕГОДНЯ 17:07 2018-07-04T17:33:16+03:00

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Три пары штурмовиков Су-25 «Грач» приземлились российском на военном аэродроме. Самолеты прибыли из командировки на территории Сирийской Арабской республики после успешного выполнения специальных задач.

Сообщается, что эти штурмовики и их экипаж относятся к четвертой Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа. На протяжении нескольких месяцев пилоты ежедневно осуществляли вылеты в дневное и ночное время, контролируя воздушное пространство в районах зон деэскалации, передает Пятый канал со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что все участники командировки уже представлены к государственным и ведомственным наградам.

«За вас переживали боевые товарищи, родные и близкие. Вы вернулись победителями», - заявил командующий ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов, пишет сайт телеканала «Звезда».

Торжественные мероприятия по встрече российских военных летчиков прошли под звуки военного оркестра, поздравительных речей и вручения цветов от командования объединения ВВС и ПВО, родных и близких военнослужащих.

Добавим, что в Россию из Сирии продолжают возвращаться авиационная техника, экипажи и летно-технический состав. Ранее в пункты постоянный дислокации вернулись 27 единиц техники, военнослужащие, инжинеры и медицинский отряд.