2018-07-04T18:32:53+03:00
Общество

Колокольцев встретился с президентом Интерпола

25 фигурантов, разыскивавшихся иностранными правоохранительными органами выданы Россией
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Министр МВД России Владимир Колокольцев встретился с президентом Интерпола, заместителем Министра общественной безопасности Китайской Народной Республики Мэн Хунвэем Фото МВД РФМинистр МВД России Владимир Колокольцев встретился с президентом Интерпола, заместителем Министра общественной безопасности Китайской Народной Республики Мэн Хунвэем Фото МВД РФ
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Министр МВД России Владимир Колокольцев встретился с президентом Интерпола, заместителем Министра общественной безопасности Китайской Народной Республики Мэн Хунвэем. В мероприятии также приняли участие начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук и делегация Министерства общественной безопасности КНР.

- Только в прошлом году в нашу страну выдано 66 преступников. В свою очередь, Россией – 25 фигурантов, разыскивавшихся иностранными партнерами. В том числе лидеры и члены преступных группировок, террористических организаций, наркоторговцы, - обратил внимание на активное использование российской стороной возможностей Интерпола в целях осуществления международного розыска обвиняемых глава МВД России.

Владимир Колокольцев высоко оценил результаты взаимодействия ведомства с Международной организацией уголовной полиции – Интерполом и отметил, что через российское бюро ежегодно проходит порядка 140 тысяч различных запросов. Также была отмечена актуальность и значимость совместных мероприятий в сфере борьбы с терроризмом.

Участники встречи отметили, что учеты Интерпола интенсивно задействованы для обеспечения безопасности проходящего в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018, и договорились о дальнейших шагах по расширению взаимодействия.

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