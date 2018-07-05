2018-07-05T13:02:51+03:00
Политика

Госдума приняла закон о снижении акцизов на бензин и дизель

В текущем году акциз на бензин будет снижен на 3 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо — на 2 тысячи рублей за тонну
Екатерина БОЛГОВА
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Госдума приняла закон о повышении акцизов на топливоГосдума приняла закон о повышении акцизов на топливоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 5 июля, депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении поправки в Налоговый кодекс. Согласно принятым изменениям, в текущем году будут снижены акцизы на бензин и дизельное топливо с целью стабилизации цены на топливо в России. Также в третьем чтении был принят закон о налоге на дополнительный доход для нефтяной отрасли (НДД).

Документ предусматривает, что в этом году акциз на бензин будет снижен на 3 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо — на 2 тысячи рублей за тонну. Кроме того, отменяется повышение акцизов еще на 700 рублей за тонну, планируемое ранее с 1 июля 2018 года. При этом в настоящее время размер акцизов на 2019 год остается прежним. Таким образом, акцизы на топливо с 1 января следующего года увеличатся на треть, передает ТАСС.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба заявила об отсутствии оснований для повышения цен на бензин с 2019 года, несмотря на повышение акцизов.

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