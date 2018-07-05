Росгвардейцы оригинально "болеют" за российских футболистов
Трое бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Ульяновской области накануне очередной игры российской сборной поддержали наших футболистов изнурительным марафоном.
"Легкоатлетический забег сотрудники Росгвардии организовали в свой выходной день: пробежали 42 километра в 30-градусную жару за пять часов и успешно финишировали в Тереньгульском районе Ульяновской области" , - сообщают в пресс-службе Росгвардии.
Герои исторического забега отметили, что игроки российской сборной по футболу должны узнать из СМИ об их спортивной акции и укрепить свою волю к победе.
- Вера в себя и собственные силы всегда помогает достигать поставленной цели и одерживать победу, - подчеркнули болельщики-марафонцы.
Росгвардейцы поддержали сборную России по футболу 42- километровым марафоном.