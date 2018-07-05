2018-07-05T19:41:54+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Росгвардейцы оригинально "болеют" за российских футболистов

В свободное от службы время, в 30-ти градусную жару они пробежали 42 километра за пять часов [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Легкоатлетический забег сотрудники Росгвардии организовали в свой выходной деньЛегкоатлетический забег сотрудники Росгвардии организовали в свой выходной день
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Трое бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Ульяновской области накануне очередной игры российской сборной поддержали наших футболистов изнурительным марафоном.

"Легкоатлетический забег сотрудники Росгвардии организовали в свой выходной день: пробежали 42 километра в 30-градусную жару за пять часов и успешно финишировали в Тереньгульском районе Ульяновской области" , - сообщают в пресс-службе Росгвардии.

Герои исторического забега отметили, что игроки российской сборной по футболу должны узнать из СМИ об их спортивной акции и укрепить свою волю к победе.

- Вера в себя и собственные силы всегда помогает достигать поставленной цели и одерживать победу, - подчеркнули болельщики-марафонцы.

Росгвардейцы поддержали сборную России по футболу 42- километровым марафоном.

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