2018-07-05T20:12:26+03:00
Политика

Захарова подсказала Порошенко, как поднять флаг Украины в Севастополе

Представитель МИД РФ предложила президенту незалежной открыть генконсульство на территории Крымского полуострова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский дипломат Мария ЗахароваРоссийский дипломат Мария ЗахароваФото: REUTERS
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинский флаг действительно может быть поднят над Севастополем, но лишь в случае, если Киев решит открыть на Крымском полуострове свое генконсульство. Таким образом дипломат ответила на недавнее высказывание президента незалежной Петра Порошенко.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что, поздравляя военнослужащих с днем ВМС Украины, лидер страны пообещал вскоре поднять государственный флаг на кораблях в севастопольских бухтах.

"Заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Порошенко, видимо, имеет ввиду открытие генерального консульства. Вижу, что президент Украины движется в направлении большей реалистичности", - сыронизировала Захарова.

Она подчеркнула, что не видит ничего плохого в таком развитии событий, поскольку открытие генконсульства является обычной дипломатической практикой.

"Мы к этому готовы. Пусть направляют документы, открывают генконсульство с согласия Российской Федерации и поднимают там флаг", - цитирует ТАСС представителя МИД.

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