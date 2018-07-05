Захарова подсказала Порошенко, как поднять флаг Украины в Севастополе
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинский флаг действительно может быть поднят над Севастополем, но лишь в случае, если Киев решит открыть на Крымском полуострове свое генконсульство. Таким образом дипломат ответила на недавнее высказывание президента незалежной Петра Порошенко.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что, поздравляя военнослужащих с днем ВМС Украины, лидер страны пообещал вскоре поднять государственный флаг на кораблях в севастопольских бухтах.
"Заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Порошенко, видимо, имеет ввиду открытие генерального консульства. Вижу, что президент Украины движется в направлении большей реалистичности", - сыронизировала Захарова.
Она подчеркнула, что не видит ничего плохого в таком развитии событий, поскольку открытие генконсульства является обычной дипломатической практикой.
"Мы к этому готовы. Пусть направляют документы, открывают генконсульство с согласия Российской Федерации и поднимают там флаг", - цитирует ТАСС представителя МИД.