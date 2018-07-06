СЕГОДНЯ 10:24 2018-07-06T10:24:15+03:00

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В России произошла первая с начала 2018 года успешная кибератака на банк. Хакеры похитили более 58 млн рублей с корреспондентского счета ПИР-банка в Банке России.

Украденные средства выводились на счета 22 разных банков, а затем обналичивались в различных российских субъектах России.

ПИР-банк занимает 329-е место по размеру активов в российской банковской системе. Председатель правления кредитной организации Ольга Колосова подтвердила факт хищения денег, но, по ее словам, оценить размер ущерба пока сложно. Она отметила, что вывод части средств удалось остановить, но «уже понятно, что большая часть потеряна безвозвратно».

Колосова добавила, что вирус, скорее всего, проник в банковскую систему через фишинговое письмо. Вирус пока не идентифицирован. Однако известно, что все банки, на которые выводились средства, входят в топ-50. Банк приостанавливал работу 4 и 5 июля, однако с 6 июля деятельность будет восстановлена.

В Банке России факт кражи денег подтвердили, но деталей происшествия не сообщили, пишет газета «Коммерсантъ».