2018-07-06T11:11:57+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Бельгия высоко оценила организацию ЧМ-2018 в России

Посол королевства Жан-Артур Режибо заявил, что мундиаль проходит выше всяких похвал
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июляЧемпионат мира по футболу-2018 проходит в России в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россия может по праву гордиться тем, как проводит Чемпионат мира по футболу-2018. Все сделано на высшем уровне и нужно еще очень хорошо постараться поискать болельщика, который был бы хоть чем-то недоволен. Такую точку зрения высказал посол Бельгии в России Жан-Артур Режибо.

Дипломат отметил, что не у его страны, ни у бельгийских болельщиков нет никаких замечаний по поводу организации турнира. И находиться в России им всем невероятно комфортно, ведь здесь царит потрясающе дружелюбная обстановка.

"К настоящему моменту мы не можем высказать никаких замечаний. Всё проходит очень и очень хорошо. У нас нет практически никаких проблем с бельгийскими болельщиками — только несколько утерянных паспортов и пропавших кошельков. Однако при таком масштабе мероприятия мы считаем это количество происшествий очень незначительным", — отметил дипломат.

Глава бельгийской дипмиссии поблагодарил российский МИД за оказанную поддержку при организации визитов в Россию на ЧМ-2018 короля Бельгии и членов правительства. И, в свою очередь, добавил, что получил от российского оргкомитета по два билета на каждый матч с участием сборной своей страны, сообщает газета "Известия".

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Сборной Бельгии сегодня, 6 июля, предстоит разыграть путевку в полуфинал с именитыми бразильцами. Матч «красных дьяволов» с «избранными» пройдет в Казани и начнется в 21:00 мск.

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