2018-07-06T12:01:24+03:00
Происшествия

Сергей Пенкин уснул на лавочке в Москве и остался без часов, кольца и iPhone

Сам певец эту информацию отрицает
Александра БУРОВА
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СМИ сообщило о том, что уснувшего на лавочке Сергея Пенкина обокралиСМИ сообщило о том, что уснувшего на лавочке Сергея Пенкина обокралиФото: Евгения ГУСЕВА
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Поступила информация о том, что известного эстрадного певца Сергея Пенкина обокрали, пока он ненадолго заснул на лавочке в центре столице на Кузнецком мосту.

Сотрудники полиции сообщили о том, что Пенкин рассказал, что сидел в одном из заведений в центре Москвы, после он вышел на улицу, где уснул на лавочке возле кафе. Через некоторое время он проснулся и обнаружил пропажу золотой цепочки с крестиком и иконкой, золотого кольца, наручных часов Saint Honore и iPhone X.

Правоохранительные органы проводят проверку, выясняют подробности и устанавливают стоимость похищенного имущества.

Сам певец инцидент отрицает.

- Госссподи, что за бред такой. Ничего такого не было. Сколько интересного о себе каждый раз слышу. Глупость какая-то, - привёл слова Пенкина телеканал "360".

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