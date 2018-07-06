Сергей Пенкин уснул на лавочке в Москве и остался без часов, кольца и iPhone

СЕГОДНЯ 12:01 2018-07-06T12:01:24+03:00

СМИ сообщило о том, что уснувшего на лавочке Сергея Пенкина обокрали Фото: Евгения ГУСЕВА

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Поступила информация о том, что известного эстрадного певца Сергея Пенкина обокрали, пока он ненадолго заснул на лавочке в центре столице на Кузнецком мосту.

Сотрудники полиции сообщили о том, что Пенкин рассказал, что сидел в одном из заведений в центре Москвы, после он вышел на улицу, где уснул на лавочке возле кафе. Через некоторое время он проснулся и обнаружил пропажу золотой цепочки с крестиком и иконкой, золотого кольца, наручных часов Saint Honore и iPhone X.

Правоохранительные органы проводят проверку, выясняют подробности и устанавливают стоимость похищенного имущества.

Сам певец инцидент отрицает.

- Госссподи, что за бред такой. Ничего такого не было. Сколько интересного о себе каждый раз слышу. Глупость какая-то, - привёл слова Пенкина телеканал "360".