В Киеве застрелили замначальника управления полиции
В столице Украины застрелили заместителя начальника одного из управлений полиции Дмитрия Глушака. Убийство произошло накануне вечером в Шевченковском районе Киева. Случайные прохожие обнаружили тело полицейского в его собственном автомобиле Hyundai.
Оперативники, прибывшие на место происшествия, заявили что подполковник был убит двумя выстрелами. По предварительным данным, убийца стрелял, сидя позади жертвы в автомобиле.
По официальным данным, полиция рассматривает версию убийства из корыстных побуждений. Заведены два уголовных дела по статьям "Разбой" и "Умышленное убийство".
«В момент гибели он был за рулем. На месте нашли две гильзы, а в теле — две пули. Мы нашли свидетеля, который слышал два хлопка. То есть, вероятнее всего, убийство произошло здесь», — говорится в заявлении пресс-службы полиции.
Однако журналист Константин Стогний сообщил в соцсетях, что Глушак был убит во время слежки с его стороны.
«Полицейский вел за кем-то наблюдение из своего "хендая" во дворике по улице Щусева. Там его и расстреляли», — написал Стогний.