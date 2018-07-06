2018-07-06T14:22:35+03:00
Происшествия

В Киеве застрелили замначальника управления полиции

Тело подполковника Дмитрий Глушака обнаружили в его собственном автомобиле
Екатерина БОЛГОВА
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В Киеве убили замначальника одного из управлений полицииВ Киеве убили замначальника одного из управлений полицииФото: REUTERS
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В столице Украины застрелили заместителя начальника одного из управлений полиции Дмитрия Глушака. Убийство произошло накануне вечером в Шевченковском районе Киева. Случайные прохожие обнаружили тело полицейского в его собственном автомобиле Hyundai.

Оперативники, прибывшие на место происшествия, заявили что подполковник был убит двумя выстрелами. По предварительным данным, убийца стрелял, сидя позади жертвы в автомобиле.

По официальным данным, полиция рассматривает версию убийства из корыстных побуждений. Заведены два уголовных дела по статьям "Разбой" и "Умышленное убийство".

«В момент гибели он был за рулем. На месте нашли две гильзы, а в теле — две пули. Мы нашли свидетеля, который слышал два хлопка. То есть, вероятнее всего, убийство произошло здесь», — говорится в заявлении пресс-службы полиции.

Однако журналист Константин Стогний сообщил в соцсетях, что Глушак был убит во время слежки с его стороны.

«Полицейский вел за кем-то наблюдение из своего "хендая" во дворике по улице Щусева. Там его и расстреляли», — написал Стогний.

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