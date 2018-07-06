2018-07-06T15:29:33+03:00
В мире

Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам тюрьмы

Наваз Шариф был признан виновным по делу о коррупции
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бывший премьер-министр Пакистана Наваз ШарифБывший премьер-министр Пакистана Наваз ШарифФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывший глава правительства Пакистана Наваз Шариф получил 10 лет тюрьмы. Его признали виновным по делу о коррупции.

Как сообщил телеканал "Гео ТВ", 28 июля прошлого года Шариф был признан Верховным судом "не соответствующим занимаемой должности" и был отстранен от выполнения своих функций. До этого он занял пост премьера в третий раз в 2013 году.

Обвинения против бывшего главы правительства выдвинули после того, как весной 2016 года появились сведения из так называемого панамского досье.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Международный консорциум журналистов-расследователей в 2016 году опубликовал документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией и сопровождением офшорных компаний. Воффшорный скандал оказались замешаны 2229 россиян. В «налоговой гавани» у них больше семи тысяч компаний.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ученые назвали простой и эффективный способ омоложения мозга
Путин обсудил с Совбезом России подготовку к встрече с Трампом и ЧМ-2018
Собор Василия Блаженного стал самым посещаемым местом у иностранных туристов
Популярный британский певец Элвис Костелло отменил концерты из-за опухоли
Показано место казни лидера террористической секты «Аум Синрике»*
Россия выйдет на поле против хорватов на ЧМ-2018 в красной форме
Ученые выяснили, почему именно летом мужчинам и женщинам хочется секса
Интерпол предложил вариант стратегии по борьбе с кибербезопасностью
Ученые доказали: повышенный уровень тестостерона заставляет мужчин желать роскошной жизни
Греф рассказал о хакерской атаке на ПИР Банк
Китай начал разбирательство в ВТО из-за новых пошлин США
В Польше приостановили полеты МиГ-29 после крушения истребителя
Банк России пообещал выпустить монету ½ рубля, если сборная выйдет в полуфинал ЧМ-2018
В Минздраве рассказали рецепт хорошего здоровья
Порошенко поручил приостановить использование минометов после гибели военных на учениях