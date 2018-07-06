Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам тюрьмы
Бывший глава правительства Пакистана Наваз Шариф получил 10 лет тюрьмы. Его признали виновным по делу о коррупции.
Как сообщил телеканал "Гео ТВ", 28 июля прошлого года Шариф был признан Верховным судом "не соответствующим занимаемой должности" и был отстранен от выполнения своих функций. До этого он занял пост премьера в третий раз в 2013 году.
Обвинения против бывшего главы правительства выдвинули после того, как весной 2016 года появились сведения из так называемого панамского досье.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Международный консорциум журналистов-расследователей в 2016 году опубликовал документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией и сопровождением офшорных компаний. Воффшорный скандал оказались замешаны 2229 россиян. В «налоговой гавани» у них больше семи тысяч компаний.