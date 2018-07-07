2018-07-07T10:49:09+03:00
Общество

Минздрав назвал объединяющие долгожителей привычки

Живущие долго не злоупотребляют алкоголем и табакокурением, и употребляют здоровую пищу
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Долголетие зависит от двух факторов – генетики и образа жизниДолголетие зависит от двух факторов – генетики и образа жизниФото: EAST NEWS
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В Минздраве назвали объединяющие долгожителей привычки. По мнению главного гериатора, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольги Ткачёвой, много езависит от генетики и от образа жизни живущих долго людей.

«Долголетие зависит от двух факторов – генетики (примерно на 20 %) и образа жизни (на 80 %)», - пояснила Ткачева.

Со слов эксперта, как правило, долгожители имеют мало вредных привычек, не злоупотребляют алкоголем и курением, едят много овощей и фруктов, физически активны и социально адаптированы уже в продвинутом возрасте.

Кроме того, все они склонны, даже оказавшись уже в пенсионном возрасте, много общаться, продолжить заниматься трудовой и активной общественной деятельностью.

«Если в роду имеются долгожители, то велики шансы оказаться таким же, но влияние оказывает и интеллектуальная активность человека: чем больше он когнитивно функционирует, тем дольше живёт, более сохранен и здоров и бодр», - резюмировала Ткачёва в интервью RT.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, стало известно о 50 секретов долголетия от тех, кто дожил до столетнего возраста.

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