Владимир Путин поздравил руководителя ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова с юбилеем

СЕГОДНЯ 11:47 2018-07-07T11:47:50+03:00

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Президент России Владимир Путин поздравил Руководитель нетленного вокально-инструментального ансамбля (ВИА) «Самоцветы» Юрий Маликов отмечает свой 75-летний юбилей. Со столь внушительной датой музыканта поздравил президент России Владимир Путин.

В поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля, российский руководитель перечислил заслуги Маликова, назвав юбиляра «настоящим энтузиастом своего дела».

«Уважаемый Юрий Федорович! Талантливый музыкант и настоящий энтузиаст своего дела, Вы вошли в историю отечественной эстрады как создатель и бессменный руководитель одного из первых в нашей стране вокально-инструментальных ансамблей», — приводится в поздравительной телеграмме главы российского государства.

Президент пожелал Юрию Маликову неиссякаемого вдохновения и здоровья. В подкремление своих слов, глава государства добавил, что за годы своего существования «Самоцветы» заслужили «поистине всенародную любовь», а их песни народ перевевает помногу раз и с теплотой хранит в своем сердце.

Юрий Маликов руководит вокально инструментальным ансамблем «Самоцветы» с 1971 года. В 90-е и 2000-е годы музыкант занимал пост президента Фонда развития музыкального искусства и вице-президента Международного союза деятелей эстрадного искусства. В 2007 году Маликову было присвоено звание народного артиста России.