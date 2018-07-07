Умер один из создателей Человека-паука Стив Дитко
В субботу, 7 июля, появилась информация о том, что умер один из создателей Человека-паука Стив Дитко. Он ушел из жизни в возрасте 90 лет.
Как стало известно, 29 июня американский художник был найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке. По словам местных правоохранителей, предположительно, он скончался двумя днями ранее, пишет издание Hollywood Reporter. При этом причина смерти не сообщается.
Стоит отметить, что у Дитко не осталось родственников, он никогда не был женат, и у него не было детей.
СПРАВКА «КП»
Стивен Джей (Стив) Дитко - американский писатель и художник комиксов чехословацкого происхождения. Прежде всего, он известен благодаря своим работам в компании Marvel Comics и сотрудничеству со Стэном Ли.
Так, в 1961 году Дитко создал Человека-паука. Причем он помогал в создании и других персонажей, появившихся на страницах комиксов об этом супергерое. В частности, речь идет о Докторе Осьминоге, Песочном человеке и Зеленом гоблине.
А 1963-м художник придумал Доктора Стрэнджа. Кроме того, он работал над созданием таких персонажей, как Железный человек и Халк.