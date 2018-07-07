2018-07-07T15:07:11+03:00
Общество

Умер один из создателей Человека-паука Стив Дитко

Как стало известно, умер один из создателей Человека-паука Стив Дитко еще в конце июня
Дарья ИВАШКИНА
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Человек-паукЧеловек-паукФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 7 июля, появилась информация о том, что умер один из создателей Человека-паука Стив Дитко. Он ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Как стало известно, 29 июня американский художник был найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке. По словам местных правоохранителей, предположительно, он скончался двумя днями ранее, пишет издание Hollywood Reporter. При этом причина смерти не сообщается.

Стоит отметить, что у Дитко не осталось родственников, он никогда не был женат, и у него не было детей.

СПРАВКА «КП»

Стивен Джей (Стив) Дитко - американский писатель и художник комиксов чехословацкого происхождения. Прежде всего, он известен благодаря своим работам в компании Marvel Comics и сотрудничеству со Стэном Ли.

Так, в 1961 году Дитко создал Человека-паука. Причем он помогал в создании и других персонажей, появившихся на страницах комиксов об этом супергерое. В частности, речь идет о Докторе Осьминоге, Песочном человеке и Зеленом гоблине.

А 1963-м художник придумал Доктора Стрэнджа. Кроме того, он работал над созданием таких персонажей, как Железный человек и Халк.

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