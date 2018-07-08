2018-07-08T01:15:32+03:00
Политика

Лукашенко: Связь народов России, Белоруссии и Украины останется выше политических амбиций

Белорусский президент напомнил об исторической и культурной связях славянских народов
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Белоруссии Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр ЛукашенкоФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Между народами Белоруссии, России и Украины существует связь, которая всегда будет выше любых политических интересов и амбиций. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко во время праздника «Купалье» (Александрия собирает друзей)

Он подчеркнул, что связь трех славянских народов основана на общей вековой истории, обычаях и традициях. Она возникла «из пережитых вместе трудных и славных времен, переплелась общими культурными событиями, укрепилась семейными союзами». Лукашенко отметил, что

Президент констатировал, что узы родства украинцев, россиян и белорусов столетиями испытывались на прочность, передает телеграфное агентство БелТА.

«И там, где в разные времена политики и государственные деятели обрывали эти нити, народ поднимал их и находил путь друг к другу, оставаясь верным зову сердца и крови», - напомнил Лукашенко.

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