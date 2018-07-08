2018-07-08T06:34:39+03:00
В мире

Полиция США арестовала мужчину за угрозы убить сторонников Трампа

Пожилой мужчина чуть не сбил на автомобиле сотрудника избирательного штаба одного из соратников президента США
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция США арестовала мужчину, угрожавшего убить сторонников ТрампаПолиция США арестовала мужчину, угрожавшего убить сторонников ТрампаФото: REUTERS
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В США полиция арестовала пожилого мужчину за угрозы убить сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом 7 июля сообщила полиция нью-йоркского округа Саффолк.

По данным агентства Associated Press, 75-летний Мартин Астроф был задержан в пятницу у своего дома в городе Несконсет. Поводом ареста послужили высказывания пенсионера в адрес сторонников Трампа, и конкретно в адрес члена Палаты представителей Конгресса США от одного из округов Нью-Йорка республиканца Ли Зельдина.

Как стало известно, Астроф поругался с одним из сотрудников избирательного штаба конгрессмена. Во время перепалки пожилой человек заявил, что хочет перебить сторонников президента США и Зельдина. Позже мужчина чуть не сбил на своем автомобиле того представителя штаба когресмена.

Полиция обвинила пенсионера в распространении угроз террористического характера, а также в неразумном поведении, которое угрожает жизни других людей. Астрофа взяли под стражу до суда.

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