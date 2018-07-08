Кормье нокаутировал Миочича и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе

СЕГОДНЯ 11:46 2018-07-08T11:47:56+03:00

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Американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье одолел своего 35-летнего соотечественника хорватского происхождения Стипе Миочича и отобрал у него титул абсолютного действующего чемпиона UFC в тяжелом весе. Поединок состоялся в субботу, 7 июля, в Лас- Вегасе.

Победа 39-летнего Кормье была засчитана уже в первом раунде после того, как он отправил своего соперника в нокаут. Таким образом, американец стал уже вторым бойцом в истории чемпионата, после ирландца Конора Макгрегора, который одновременно владеет титулами в двух весовых категориях (Кормье также является чемпионом UFC в полутяжелом весе).

Кормье стал новым чемпионом в тяжелом весеФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Примечательно, что эта победа бойца стала уже 21-й за всю его карьеру. При этом проигрывал он лишь однажды.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что до встречи с Кормье Миочич трижды защищал титул чемпиона в тяжелом весе и последний раз проигрывал 13 декабря 2014 года.