Минфин планирует в течение трех лет наращивать расходы на социальную сферу

СЕГОДНЯ 02:35 2018-07-09T02:35:50+03:00

Расходы на социальную сферу в России в ближайшие три года будут расти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Траты из бюджета на здравоохранение. образование и соцполитику к 2021 году вырастут на 500 миллиардов рублей

Изменить размер текста: A A

Министерство финансов России запланировало последовательное увеличение расходов из федерального бюджета на здравоохранение, образование и социальную политику. Такие выводы можно сделать из проекта Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы.

Из документа следует, что в течение трех лет государство увеличит траты на потребности социальной сферы на почти на 500 миллиардов рублей. Так в этом году на здравоохранение выделено 479,7 миллиарда рублей. В 2019 эта сумма будет ниже - 459,5 миллиарда рублей, но уже в 2020 она резко вырастет до 563,2 миллиарда рублей, и в 2021 году составит 572,5 миллиарда рублей.

В текущем году на образование планируют потратить 689,7 миллиарда рублей. В следующем году расходы увеличат до 716,4 миллиарда рублей, а в 2020 году немного сократят до 707,9 миллиарда рублей. Однако в 2021 году сумма вырастет почти на 20 миллиардов - до 726,6 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

Расходы на социальную политику Минфин в 2018 году составят 4,655 триллиона рублей, в 2019 году сумма увеличится до 4,934 триллиона рублей, в 2020 году — до 5,050 триллиона рублей, а в 2021 году выделят 4,997 триллиона рублей.