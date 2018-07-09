2018-07-09T02:35:50+03:00
Экономика

Минфин планирует в течение трех лет наращивать расходы на социальную сферу

Траты из бюджета на здравоохранение. образование и соцполитику к 2021 году вырастут на 500 миллиардов рублей
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Расходы на социальную сферу в России в ближайшие три года будут растиРасходы на социальную сферу в России в ближайшие три года будут растиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Министерство финансов России запланировало последовательное увеличение расходов из федерального бюджета на здравоохранение, образование и социальную политику. Такие выводы можно сделать из проекта Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы.

Из документа следует, что в течение трех лет государство увеличит траты на потребности социальной сферы на почти на 500 миллиардов рублей. Так в этом году на здравоохранение выделено 479,7 миллиарда рублей. В 2019 эта сумма будет ниже - 459,5 миллиарда рублей, но уже в 2020 она резко вырастет до 563,2 миллиарда рублей, и в 2021 году составит 572,5 миллиарда рублей.

В текущем году на образование планируют потратить 689,7 миллиарда рублей. В следующем году расходы увеличат до 716,4 миллиарда рублей, а в 2020 году немного сократят до 707,9 миллиарда рублей. Однако в 2021 году сумма вырастет почти на 20 миллиардов - до 726,6 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

Расходы на социальную политику Минфин в 2018 году составят 4,655 триллиона рублей, в 2019 году сумма увеличится до 4,934 триллиона рублей, в 2020 году — до 5,050 триллиона рублей, а в 2021 году выделят 4,997 триллиона рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мэй потрясла и шокировала смерть отравленной в Эймсбери женщины
Шторм «Крис» к четвергу может добраться до побережья Канады
Порошенко призвал Польшу дружить с Украиной против «третьей стороны»
Британская полиция сообщила о смерти пострадавшей в Эймсбери женщины
Сирийские ПВО подбили атаковавший авиабазу самолет Израиля
Майкл Ондатже получил Золотого Букера за роман «Английский пациент»
В Сирии силы ПВО отразили ракетный удар по авиабазе в Хомсе
Илон Маск показал мини-субмарину для спасения детей в Таиланде
Минтранс Турции назвал причину крушения пассажирского поезда
«Очередной бред»: Захарова опровергла сообщения о встречах посла РФ со спонсором Brexit
Президент Польши назвал Волынскую резню этнической чисткой
Хорватский футбольный союз сделал заявление по инциденту с Видой
В Верховной раде рассказали, как Запад «умолял» Киев не вводить военное положение
Появилось видео с места железнодорожной катастрофы в Турции, в которой погибли 10 человек
В Москве в ночь на 8 июля выпало около половины месячной нормы осадков
Умер Валерий Ганичев - писатель, бывший главный редактор "Комсомольской правды"
США обвинили Россию в желании «дестабилизировать НАТО»
«Вы реально крутые»: Слепаков извинился перед российскими футболистами за свою скандальную песню
Глава МВД Британии посетил Эймсбери
Английские болельщики разгромили IKEA после победы над Швецией на ЧМ-2018