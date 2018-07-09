2018-07-09T15:20:34+03:00
В мире

Суд в Мьянме обвинил двух журналистов Reuters в нарушении закона столетней давности

По данным следствия, репортеры незаконно получили доступ к секретным государственным документам
Дарья ИВАШКИНА
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Суд в Мьянме обвинил двух журналистов Reuters в нарушении закона о государственной тайнеСуд в Мьянме обвинил двух журналистов Reuters в нарушении закона о государственной тайнеФото: REUTERS
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Суд в Мьянме предъявил двум сотрудникам информагентства Reuters обвинения в нарушении местного закона о государственной тайне, который был принят в 1920-е годы, то есть еще во времена колониальной эпохи. Таким образом, теперь журналистам грозит до 14 лет тюрьмы.

Как стало известно, в понедельник, 9 июля, дело в отношении репортеров Ва Лона и Кяв Со Оо после шести месяцев предварительных слушаний было переведено на этап судебного разбирательства.

По данным следствия, сотрудники информагентства совершили преступление при проведении журналистского расследования: как считают правоохранители, репортеры незаконно получили доступ к секретным государственным документам и использовали их в профессиональных целях, а именно для своей статьи о положении мусульманской народности рохинджа в Мьянме.

Между тем сами репортеры себя виновными не признают, передает Reuters.

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