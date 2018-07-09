Безопасно и эффективно: учёные протестировали революционную вакцину против ВИЧ

СЕГОДНЯ 17:05 2018-07-09T17:05:02+03:00

Ученые создали вакцину от заражения ВИЧ и успешно протестировали ее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Американские ученые утверждают, что им удалось вывести и успешно испытать вакцину против ВИЧ. Клинические испытания, которые продолжались больше года, привели, по мнению специалистов, к обнадеживающим результатам.

Лечение было впервые проверено на обезьянах. Две трети из них были защищены, когда исследователи заразили их вирусом. После положительных данных исследований, специалисты поставили клинические опыты на 400 добровольцах из стран Южной и Восточной Африки, а также Таиланда и США.

Результаты тестирования подтвердили у препарата наличие иммунного ответа против вируса. А также была отмечена полная безопасность препарата для человеческого организма.

Со слов руководителя исследовательской группы, вирусолога Дэна Баруша, это, вероятно, не окончательная вакцина, но получение данного препарата может стать феноменальным прорывом.

Ученые резюмируют, окончательные результаты исследования ожидаются примерно к 2021 году. Тогда и можно будет с полной уверенностью говорить о возможном фармацевтическом выпуске препарата, пишет сайт «Дни.ру».