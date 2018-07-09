2018-07-09T17:05:02+03:00
Наука

Безопасно и эффективно: учёные протестировали революционную вакцину против ВИЧ

Тесты были проведены на 400 добровольцах
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ученые создали вакцину от заражения ВИЧ и успешно протестировали ееУченые создали вакцину от заражения ВИЧ и успешно протестировали ееФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американские ученые утверждают, что им удалось вывести и успешно испытать вакцину против ВИЧ. Клинические испытания, которые продолжались больше года, привели, по мнению специалистов, к обнадеживающим результатам.

Лечение было впервые проверено на обезьянах. Две трети из них были защищены, когда исследователи заразили их вирусом. После положительных данных исследований, специалисты поставили клинические опыты на 400 добровольцах из стран Южной и Восточной Африки, а также Таиланда и США.

Результаты тестирования подтвердили у препарата наличие иммунного ответа против вируса. А также была отмечена полная безопасность препарата для человеческого организма.

Со слов руководителя исследовательской группы, вирусолога Дэна Баруша, это, вероятно, не окончательная вакцина, но получение данного препарата может стать феноменальным прорывом.

Ученые резюмируют, окончательные результаты исследования ожидаются примерно к 2021 году. Тогда и можно будет с полной уверенностью говорить о возможном фармацевтическом выпуске препарата, пишет сайт «Дни.ру».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Смертельная драка в центре Москвы попала на видео
Минсельхоз хочет штрафовать жителей Подмосковья и дачников за борщевик
Бык снял скальп с одного из лучших матадоров Испании
Ученые раскрыли главные мужские ошибки в сексе
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
Меркель пригрозила Вашингтону ответом на американские пошлины
В Москве 8 июля 2018 года выпало рекордное количество осадков
Посольство РФ призвало Лондон раскрыть данные о случаях отравления в Британии
Глава МИД Британии Борис Джонсон ушел со своего поста
Родителям запретили обнимать спасенных из пещеры в Таиланде детей
Антитабачный закон будет регулировать использование электронных сигарет
Актер Александр Иншаков опроверг сообщения о своем задержании
За трансляцией матча Россия - Хорватия на ЧМ-2018 наблюдали 14 миллионов россиян
В Одессе начались американо-украинские учения See Breeze
Минтруд пообещал, что рост пенсий в России не остановится после 2024 года
Сборная России занимает первое место по игре в защите на матчах ЧМ
Скотланд-Ярд не видит связи между отравлениями в Эймсбери и Солсбери
«Яндекс» ограничил продажу своих смарт-колонок из-за высокого спроса
Песков: Путин не станет встречаться с Макроном во время его приезда на полуфинал Франция - Бельгия
Дайверы вывели из затопленной пещеры в Таиланде седьмого подростка
Суд в Мьянме обвинил двух журналистов Reuters в нарушении закона столетней давности
Порошенко прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова
Стало известно о спасении шестого школьника из пещеры в Таиланде
Операция по спасению детей из пещеры Таиланда получила статус секретности
На Украине в лесу нашли мешки с сотнями миллионов изрезанных гривен
Песков раскрыл подробности подготовки к встрече Путина и Трампа
"Дорогого стоят": Плющенко отреагировал на слезы Дзюбы на ЧМ-2018