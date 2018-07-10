В Госдуме рассмотрят изменение порядка расчета добровольных пенсионных взносов

СЕГОДНЯ 01:04 2018-07-10T01:04:27+03:00

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Изменить порядок расчета минимального размера добровольных пенсионных взносов граждан предлагает правительство России. Кабмин внес на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.

В документное говорится, что для граждан, «принявших решение о формировании пенсионных прав путем добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию», рассчитывать минимальные взносы исходя из однократного размера МРОТ, а не удвоенного, как это происходит сейчас, говорится в пояснительной записке законопроекта, опубликованного в электронной базе данных Госдумы.

В документе поясняется, что в 2017 году минимальный взнос равнялся 15 тысячам рублей, поскольку на 1 января 2017 года МРОТ составил 7 тыс. 500 рублей; в 2018 году расчет осуществляется исходя из суммы 18 тыс. 978 рублей, поскольку на 1 января 2018 года МРОТ составлял 9 тыс. 489 рублей.

В кабмине указали, что «с учетом постепенного повышения величины МРОТ в значительной степени нивелируется стимулирующая роль минимального платежа». С мая этого года минимальный размер оплаты труда равен 11 тыс. 163 рублям. Это значит, что в 2019 году минимальный страховой взнос составит 22 тыс. 326 рублей.

В правительстве отмечают, что за два года рост минимального взноса составил почти 50%, что существенно влияет на решение граждан о добровольном пенсионном страховании.

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