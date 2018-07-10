Трамп назвал глупыми тех, кто советовал ему не звонить Путину

СЕГОДНЯ 04:37 2018-07-10T04:37:27+03:00

Президент США во время телефонного разговора с российским коллегой в марте высказался за улучшение двусторонних отношений

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Президент США Дональд Трамп назвал сотрудников своего аппарата, посоветовавших ему не звонить президенту России Владимиру Путину неумными. Такую характеристику своим советникам глава Белого дома дал в телефонном разговоре с российским коллегой, который состоялся в марте.

Как передает ТАСС, газета The New York Times опубликовала новые подробности беседы глав государств. Трамп обмолвился, что в его окружении нашлись те, кто был против того, чтобы он звонил в Кремль с поздравлениями Путину после переизбрания на пост президента.

«Это глупые люди, их не следует слушать», - заявил американский лидер.

Трамп также горячо высказался за улучшение отношений между США и Россией.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 20 марта глава Белого домапозвонил Путину и поздравил коллегу с официальным вступлением в должность главы государства.