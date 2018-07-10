Трамп назвал глупыми тех, кто советовал ему не звонить Путину
Президент США Дональд Трамп назвал сотрудников своего аппарата, посоветовавших ему не звонить президенту России Владимиру Путину неумными. Такую характеристику своим советникам глава Белого дома дал в телефонном разговоре с российским коллегой, который состоялся в марте.
Как передает ТАСС, газета The New York Times опубликовала новые подробности беседы глав государств. Трамп обмолвился, что в его окружении нашлись те, кто был против того, чтобы он звонил в Кремль с поздравлениями Путину после переизбрания на пост президента.
«Это глупые люди, их не следует слушать», - заявил американский лидер.
Трамп также горячо высказался за улучшение отношений между США и Россией.
Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 20 марта глава Белого домапозвонил Путину и поздравил коллегу с официальным вступлением в должность главы государства.
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