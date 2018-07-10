Цена на нефть марки Brent повысилась до 78,54 доллара за баррель

СЕГОДНЯ 11:09 2018-07-10T11:09:41+03:00

Инвесторы реагируют на незапланированное сокращение поставок из Ливии и Венесуэлы и ожидают сокращения экспорта топлива из Ирана

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Во вторник, 10 июля, цены на нефть эталонных марок повышаются на фоне сообщений о незапланированном сокращении поставок из Ливии и Венесуэлы и ожидании сокращения экспорта топлива из Ирана.

Как сообщает пишет Dow Jones, цена фьючерсов на нефть Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE Futures к 7:50 мск повысилась на 0,47 доллара, составив 78,54 доллара за баррель. При этом августовские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) ранее подорожали на 0,42 доллара - до 74,27 доллара за баррель.

По итогам торгов накануне стоимость Brent увеличилась на 0,96 доллара, достигнув 78,07 доллара за баррель, а вот WTI подорожала на 5 центов — до 73,85 доллара за баррель.

Старший дилер OM Financial Кевин Морган заявил, что нефть в ближайшие пару месяцев подешевеет на 5 долларов за баррель, так как поставки из России и Саудовской Аравии компенсируют снижение добычи в Ливии и Венесуэле.