2018-07-10T14:23:26+03:00
Звезды

Джордж Клуни попал в ДТП на скутере

У актера - травма таза, ушибы ноги и руки
Наталья ТАРАСЕНКО
Поделиться:
Джордж Клуни был доставлен в отделение скорой помощиДжордж Клуни был доставлен в отделение скорой помощиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На итальянском острове Сардиния Джордж Клуни участвует в съемках многосерийной экранизации романа Джозефа Хеллера «Уловка 22». Утром, 10 июля актер ехал на рабочую площадку за рулем своего скутера. По пути в населённом пункте Коста-Кораллина скутер Клуни столкнулся с автомобилем.

ДТП произошло из-за того, что автомобиль неожиданно повернул. В результате столкновения было повреждено лобовое стекло встречного транспортного средства.

Джордж Клуни был доставлен в отделение скорой помощи больницы города Олбия. По результатам компьютерной томографии врачи диагностировали травму таза, ушибы ноги и руки. На данный момент его состоянию здоровья ничего не угрожает, передает "Пятый канал".

Из больницы супруга забрала жена Клуни Амаль, которая тоже сейчас находится на Сардинии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мэй пожелала успехов сборной Англии в полуфинале ЧМ-2018
В Госдуме приняли законопроект, расширяющий полномочия РАН
На территории Новой Москвы построят приют для бездомных животных
В США перед судом предстал годовалый ребенок мигрантов
Госдума разрешила самостоятельно подготавливать патроны к охотничьему и спортивному оружию
В Москве из сейфа номера в гостинице похитили 22 миллиона рублей
Спасение детей из пещеры в Таиланде: Маск опубликовал видео операции
Из пещеры в Таиланде вывели всех детей
Госдума приняла в первом чтении проект об электрошокерах для транспортной безопасности
Помпео: Сирия и Украина станут главными темами переговоров Путина и Трампа
Песков назвал весьма скромным вклад Джонсона в развитие отношений с Россией
Четвертую серию «Нового Простоквашино» посвятили диете Матроскина
Ученые создали лекарство для продления молодости
"Мы не носим розовых очков": Песков ответил американскому сенатору, обозвавшего Россию мафией
Юному английскому блогеру подарили билет на полуфинал Англия – Хорватия
Корпорация Xiaomi прекратит выпуск смартфонов
11 детей спасены из затопленной пещеры в Таиланде
Песков о высказывании хорватского футболиста: игра была честной — это главное
Швейцария обратилась в ВТО с жалобами в связи с пошлинами США на сталь и алюминий
Министр просвещения Ольга Васильева: «Мне не сложно просить прощения у подчиненных»
В Китае ввели красный уровень опасности из-за тайфуна "Мария"
Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийский город Аль-Мутайя
Министр просвещения Ольга Васильева о воспитании: "Любви нужно учить"
Парламент Якутии поддержал законопроект об изменениях пенсионной системы в первом чтении
Цена на нефть марки Brent повысилась до 78,54 доллара за баррель