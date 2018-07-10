Джордж Клуни попал в ДТП на скутере

СЕГОДНЯ 14:23 2018-07-10T14:23:26+03:00

Джордж Клуни был доставлен в отделение скорой помощи Фото: REUTERS

У актера - травма таза, ушибы ноги и руки

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На итальянском острове Сардиния Джордж Клуни участвует в съемках многосерийной экранизации романа Джозефа Хеллера «Уловка 22». Утром, 10 июля актер ехал на рабочую площадку за рулем своего скутера. По пути в населённом пункте Коста-Кораллина скутер Клуни столкнулся с автомобилем.

ДТП произошло из-за того, что автомобиль неожиданно повернул. В результате столкновения было повреждено лобовое стекло встречного транспортного средства.

Джордж Клуни был доставлен в отделение скорой помощи больницы города Олбия. По результатам компьютерной томографии врачи диагностировали травму таза, ушибы ноги и руки. На данный момент его состоянию здоровья ничего не угрожает, передает "Пятый канал".

Из больницы супруга забрала жена Клуни Амаль, которая тоже сейчас находится на Сардинии.