Джордж Клуни попал в ДТП на скутере
На итальянском острове Сардиния Джордж Клуни участвует в съемках многосерийной экранизации романа Джозефа Хеллера «Уловка 22». Утром, 10 июля актер ехал на рабочую площадку за рулем своего скутера. По пути в населённом пункте Коста-Кораллина скутер Клуни столкнулся с автомобилем.
ДТП произошло из-за того, что автомобиль неожиданно повернул. В результате столкновения было повреждено лобовое стекло встречного транспортного средства.
Джордж Клуни был доставлен в отделение скорой помощи больницы города Олбия. По результатам компьютерной томографии врачи диагностировали травму таза, ушибы ноги и руки. На данный момент его состоянию здоровья ничего не угрожает, передает "Пятый канал".
Из больницы супруга забрала жена Клуни Амаль, которая тоже сейчас находится на Сардинии.