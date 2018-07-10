Володин допустил отказ от уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что норма об уголовном наказании за исполнение западных санкций на территории России может быть исключена из законопроекта, который в настоящее время обсуждает нижняя палата парламента.
Депутаты решили внести поправки в документ после встречи с представителями деловых кругов. «Мы мнение свое скорректировали, исходя из того диалога, который состоялся с бизнесом, и считаем, что эта статья должна либо быть в рамках административной ответственности, либо в принципе эту статью можно взять и исключить», - цитирует Володина «Интерфакс».
Между тем, как подчеркнул председатель Госдумы, законопроект по-прежнему будет предусматривать уголовное наказание за подстрекательство к введению санкций против России. По словам спикера нижней палаты парламента, в отношении второй части документа «есть консенсус у всех - у делового сообщества, у экспертов, у депутатов».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в апреле в Госдуме предложили наказывать тех, кто решится исполнять американские санкции на территории России. При этом спикер Вячеслав Володин не исключил введение уголовных мер.