Володин допустил отказ от уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 20:16 2018-07-10T20:17:04+03:00

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что норма об уголовном наказании за исполнение западных санкций на территории России может быть исключена из законопроекта, который в настоящее время обсуждает нижняя палата парламента.

Депутаты решили внести поправки в документ после встречи с представителями деловых кругов. «Мы мнение свое скорректировали, исходя из того диалога, который состоялся с бизнесом, и считаем, что эта статья должна либо быть в рамках административной ответственности, либо в принципе эту статью можно взять и исключить», - цитирует Володина «Интерфакс».

Между тем, как подчеркнул председатель Госдумы, законопроект по-прежнему будет предусматривать уголовное наказание за подстрекательство к введению санкций против России. По словам спикера нижней палаты парламента, в отношении второй части документа «есть консенсус у всех - у делового сообщества, у экспертов, у депутатов».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в апреле в Госдуме предложили наказывать тех, кто решится исполнять американские санкции на территории России. При этом спикер Вячеслав Володин не исключил введение уголовных мер.