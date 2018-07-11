Во время Дня поля в Липецкой области прошла Всероссийская конференция аграриев

СЕГОДНЯ 12:14 2018-07-11T12:14:42+03:00

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6 июля министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев провел всероссийскую конференцию «О ходе уборки урожая и стратегии развития отрасли растениеводства». Мероприятие прошло в Липецкой области, где аграрии отмечали День поля. Ключевыми темами мероприятия стали ход уборочной кампании, техническая оснащенность сельхозпроизводителей в период проведения сезонных работ и научное обеспечение отрасли.

Как заявил Дмитрий Патрушев, в текущем году неблагоприятные погодные условия оказали влияние на урожайность сельскохозяйственных культур. Вследствие засухи в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах аграрии приступили к уборочной кампании раньше традиционных сроков, и урожайность в этих регионах в среднем на 6 центнеров с гектара ниже, чем в прошлом году.

- Наша задача в этих условиях – провести уборочные работы в сжатые сроки с минимальными потерями. Это требует от нас высокой организованности. В текущем году на поддержку сельхозпроизводителей для проведения сезонных полевых работ в регионы направлено 90,2 млрд рублей из федерального бюджета, из них 50,8 млрд рублей доведены до получателей, - отметил министр.

Глава Минсельхоза России также рассказал о решении вопроса с возмещением дополнительных расходов аграриев, возникших из-за повышения цен на горюче-смазочные материалы весной этого года.

- 22 июня на селекторном совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева принято решение о компенсации потерь, связанных с ростом цен на дизельное топливо и бензин. Из Резервного фонда правительства РФ на эти цели выделено 5 млрд рублей, - сообщил Дмитрий Патрушев.

Кроме того, Министр акцентировал внимание регионов на необходимости наращивать темпы обновления парка сельхозтехники. На эти цели в текущем году предусмотрена господдержка в размере 10 млрд рублей.

В ходе конференции с докладами также выступили директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев, директор Аграрного научный центра «Донской» Андрей Алабушев, директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Евгений Корчевой.

Подводя итоги мероприятия, Дмитрий Патрушев подчеркнул необходимость системного наращивания эффективности, продуктивности и конкурентоспособности российского АПК, готовности отрасли к конкурентной борьбе на внешних рынках.