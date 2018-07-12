2018-07-12T12:20:10+03:00
В мире

Появилось первое видео европейского истребителя пятого поколения

Изображение самолета разместила французская компания Dassault Aviation [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Французская компания Dassault Aviation показала первое изображение европейского истребителя пятого поколенияФранцузская компания Dassault Aviation показала первое изображение европейского истребителя пятого поколенияФото: скриншот видео
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В сети появилось первое видео европейского истребителя пятого поколения. Изображение самолета разместила в YouTube французская компания Dassault Aviation. Планируется, что новый истребитель может заменить самолеты поколения 4++ Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

На видеокадрах видно, что аэродинамическая схема нового европейского истребителя похожа на схему концепта американского самолета шестого поколения F/A-XX. Передняя часть напоминает предыдущий истребитель Dassault Aviation. Форма и величина фонаря кабины дают понять, что разрабатывалась двухместная версия.

Также истребитель пятого поколения может стать универсальной платформой, чтобы на ее базе затем можно будет создать пилотируемый и беспилотный варианты. Также пилотируемый самолет может выступить пунктом управления беспилотного образца.

Показано первое изображение европейского истребителя пятого поколения.

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