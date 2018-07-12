2018-07-12T16:00:29+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Песков сообщил о встречах Путина в рамках финала чемпионата мира по футболу

Ранее стало известно, что российский президент встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который приедет на финал ЧМ 2018 вместе с женой
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир Путин на открытии чемпионата мира по футболу 2018 годаПрезидент РФ Владимир Путин на открытии чемпионата мира по футболу 2018 годаФото: REUTERS
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В четверг, 12 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что у Владимира Путина запланировано "очень много" в рамках финала чемпионата мира по футболу, который состоится в воскресенье, 15 июля.

В финале турнира встретятся сборные Франции и Хорватии, матч пройдет на московском стадионе "Лужники". Днем ранее Бельгия и Англия поборются за третье место мирового первенства.

"Контакты не только в воскресенье, но и в субботу. Их очень много. Мы завтра сообщим обобщенно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о контактах президента, намеченных на время финала чемпионата мира по футболу.

Напомним, Ранее стало известно, что российский президент встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который приедет на финал ЧМ 2018 вместе с женой Брижит.

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