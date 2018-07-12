2018-07-12T18:12:09+03:00
Политика

Захарова: Страны НАТО не заинтересованы в объективной оценке ситуации с Евроатлантике

Представитель МИД РФ назвала «неуклюжими» попытки лидеров альянса обвинить Россию во всех своих бедах
Денис СУХОВ
Поделиться:
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. ФОТО Артем Коротаев/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. ФОТО Артем Коротаев/ТАСС
Изменить размер текста:

Россия проанализирует итоги саммита НАТО в Брюсселе с точки зрения европейской безопасности, однако уже сейчас очевидно, что лидеры альянса не заинтересованы в объективной оценке сложившейся ситуации.

Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия проанализирует итоги саммита под углом европейской безопасности. Можно сделать вывод, что в НАТО не заинтересованы в объективных оценках ситуации с безопасностью в Евроатлантике», - отметила дипломат.

В частности, она назвала «бездоказательными и циничными» обвинения в адрес России, прозвучавшие на саммите. Однако это не мешает НАТО использовать их в качестве предлога для наращивания военной активности даже в некогда спокойных регионах Балтики и Северной Европы.

«Попытки все извратить, обвинить во всем Россию неуклюжи, ужасны и неумны. НАТО позиционирует себя как оборонительный альянс, при этом активизирует закупки именно наступательных вооружений», - подчеркнула Захарова.

Представитель МИД резюмировала, что несмотря на все заявления об адаптации НАТО и готовности альянса защищать население своих стран, на практике лишь воссоздается атмосфера блоковой конфронтации.

«Неотъемлемым элементом такой линии стало восстановление под надуманным предлогом курса на военно-политическое сдерживание России. Этим же обусловлено и стремление блока к механическому расширению, которое ничью безопасность не укрепляет, а просто углубляет разделительные линии, усиливая напряженность в Европе», - уверена Захарова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава Минэнерго США оценил вероятность введения санкций против европейских компаний, участвующих в «Северном потоке-2»
Захарова назвала «абсурдными» утверждения об отказе России сотрудничать по инцидентам в Солсбери и Эймсбери
Трамп прибыл в Великобританию с рабочим трехдневным визитом
Порошенко заявил о "ФСБ по всей стране"
Как найти будущего гения в производстве лекарств?
Киев отказался поддерживать общеевропейские проекты с участием России
Глава Роструда назвал повышение пенсионного возраста «подарком для предпринимателей»
Трамп заявил о скромных ожиданиях от встречи с Путиным в Хельсинки
До конца 2023 года в Москве планируется построить более 260 км ж/д путей
Почти половина американцев назвали Обаму лучшим президентом современности
НАТО воссоздает эпоху блоковой конфронтации: В МИД РФ прокомментировали приглашение Македонии в Альянс