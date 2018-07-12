СЕГОДНЯ 20:46 2018-07-12T20:46:48+03:00

Тестовый лайнер SSJ-100 совершил жесткую посадку на аэродроме ЛИИ им. Громова в Жуковском Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На борту самолета находились три человека, никто в результате инцидента не пострадал

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Тестовый самолет Sukhoi Superjet-100 совершил жесткую посадку на аэродроме ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе «Гражданских самолетов Сухого».

«12 июля 2018 года на аэродроме ЛИИ им. Громова (Московская область) при проведении испытаний по оценке аэродинамических характеристик самолета с законцовками крыла на испытательном самолете SSJ-100 после завершения запланированной программы полета при посадке была не полностью выпущена правая стойка шасси», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что самолет благополучно приземлился на специально подготовленную полосу, которую предварительно обработали пеной во избежание возгорания лайнера. На борту воздушного судна находились три человека, никто из них не пострадал.

«Повреждения самолета после выполнения жесткой посадки незначительны, самолет будет восстановлен для продолжения испытаний», - отметили в пресс-службе ГСС.

В настоящее время полоса аэропорта Жуковский временно перекрыта, ведутся работы по буксировке аварийного SSJ-100. Представители воздушной гавани подтвердили, что полоса не получила существенных повреждений и в ближайшее время ее работа будет возобновлена.