В аэропорту Каира взорвались два резервуара с топливом, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 01:40 2018-07-13T01:51:57+03:00

После сообщений о взрывах в аэропорту Каира на подъездах к воздушной гавани образовались пробки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Поздним вечером в четверг, 12 июля, в международном аэропорту Каира прогремел мощный взрыв, который услышали в нескольких районах египетской столицы. Как выяснилось, взорвались два резервуара с топливом, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на очевидцев.

Пожар, вспыхнувший после этого, довольно быстро потушили. По предварительным данным местных властей, госпитализированы трое пострадавших.

«На настоящий момент три человека считаются пострадавшими в результате взрыва, который произошел в четверг вечером», - цитирует новостной портал Masrawy заявление заместителя министра здравоохранения Мухаммеда Шоуки.

Со своей стороны, в министерстве гражданской авиации Египта сообщили, что взрыв произошел на складе топлива рядом с аэропортом, но за его пределами. Работу воздушной гавани ненадолго приостанавливали, но к этому часу аэропорт принимает и отправляет самолеты в штатном режиме.

После тревожных сообщений о взрыве в окрестностях аэропорта на подъездах к нему образовались заторы.