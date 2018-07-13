Трамп хочет перекрасить президентский самолет в триколор

СЕГОДНЯ 11:12 2018-07-13T11:12:00+03:00

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Президент США Дональд Трамп планирует перекрасить президентский самолет в цвета американского флага - белый, синий и красный. Имеющийся дизайн "борта номер один" не устраивает политика, поскольку не отражает духа Соединенных Штатов.

По мнению республиканца, "светящийся ультрамарин" является больше "цветом Джеки Кеннеди" - она же первая леди США Жаклин Кеннеди. Новый же самолет должен быть "более американским".

Известно, что Трамп поднял данный вопрос еще в феврале этого года во время обсуждения замены двух самолетов Boeing-747 с исполнительным директором компании-производителя.

Между тем, по данным издания Axios, против подобных изменений в дизайне лайнера может выступить руководство ВВС США. Главным аргументом станет тот факт, что имеющаяся расцветка уже приобрела известность во всем мире.

Сам президент, однако, не намерен останавливаться только на внешнем виде самолета, он хочет изменить и сам интерьер. Так, кровать, по его мнению, должна быть больше и удобнее, чтобы это было похоже на внутреннее убранство его личного лайнера.

В любом случае, воспользоваться таким самолетом Трамп сможет лишь в случае переизбрания, поскольку лайнеры будут готовы не раньше, чем к январю 2021 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что помимо "борта номер один" у миллионера есть также частный Boeing 757, восьмиместный Cessna Citation X и три вертолета.