2018-07-13T12:19:23+03:00
В мире

Внешность бегуньи из Эфиопии стала причиной скандала на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике

Спортсменка выглядит намного старше заявленных 16 лет
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Внешность бронзового призера юниорского чемпионата мира по легкой атлетике стала причиной скандалаВнешность бронзового призера юниорского чемпионата мира по легкой атлетике стала причиной скандалаФото: twitter.com
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В финском Тампере на чемпионате мира по легкой атлетике для юниоров, похоже, разгорается нешуточный скандал. Причиной тому внешность бронзового призера соревнований, бегуньи из Эфиопии Гирмавит Гебржихаир.

Дело в том, что по паспорту ей всего 16 лет. Кроме того, и по данным Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), Гебржихаир числится, как родившаяся 21 ноября 2001 года. В то же время, выглядит представительница африканского государства гораздо старше этого возраста.

Сомнения в правомерности участия эфиопской спортсменки в турнире высказали уже несколько десятков участников мирового юниорского первенства. Спортсменке грозит разбирательство по подозрению в намеренном занижении фактического возраста, сообщает сайт «Дни.ру».

Чемпионат мира по легкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет проходит в эти дни в финском городе Тампере. Бегунья из Эфиопии Гирмавит Гебржихаир заняла третье место в забеге на 5000 метров.

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