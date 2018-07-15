Лучший молодой игрок на ЧМ-2018 - французский форвард Килиан Мбаппе
Он получил официальную награду ФИФА после финала чемпионата мира
Килиан Мбаппе со своим почетным трофеем.Фото: REUTERS
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19-летний нападающий сборной Франции и клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе - официально лучший молодой игрок на чемпионате мира по футболу 2018. Мбаппе получил специальную награду сразу же после окончания финальной игры ЧМ-2018, которая прошла 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".
Мбаппе стал одним из главных героев поединка. Он забил четвертый в этом поединке. И он вошел в историю как второй игрок после Пеле, который в 19 лет забивал гол в финале чемпионата мира по футболу. Легендарный бразилец делал это в 1958 году.
Всего же в семи играх чемпионата мира по футболу 2018 на счету молодого Мбаппе - четыре точных удара.