Лучший молодой игрок на ЧМ-2018 - французский форвард Килиан Мбаппе

СЕГОДНЯ 21:10 2018-07-15T21:10:47+03:00

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19-летний нападающий сборной Франции и клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе - официально лучший молодой игрок на чемпионате мира по футболу 2018. Мбаппе получил специальную награду сразу же после окончания финальной игры ЧМ-2018, которая прошла 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".

Мбаппе стал одним из главных героев поединка. Он забил четвертый в этом поединке. И он вошел в историю как второй игрок после Пеле, который в 19 лет забивал гол в финале чемпионата мира по футболу. Легендарный бразилец делал это в 1958 году.

Всего же в семи играх чемпионата мира по футболу 2018 на счету молодого Мбаппе - четыре точных удара.