Пентагон договорился с Lockheed Martin о покупке 141 истребителя F-35

СЕГОДНЯ 00:00 2018-07-16T00:00:40+03:00

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Минобороны США купит у компании Lockheed Martin еще 141 истребитель F-35. Стороны достигли соглашения по этой сделке.

Как пишет газета Defense News, в Пентагоне сообщили, что Объединенное управление программой F-35 и Lockheed Martin вышли на финальную стадию согласования. В ведомстве отметили, что эта 11-я партия истребителей станет самой большой за время сотрудничества с компанией.

Пока министерство обороны не раскрывает, во сколько обойдется казне один истребитель и общую сумму сделки. Они станут известны уже после подписания контракта. Однако в Lockheed Martin отметили, что планируют уменьшить стоимость одного истребителя F-35A до 80 миллионов долларов к 2020 году, пеередает ТАСС.

В феврале 2017 года президент США Дональд Трамп добился снижения цены на F-35 для американских военных со 102 миллионов долларов до 95 миллионов.

F-35 - cемейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin.