В мире наблюдается бум туристов-одиночек

СЕГОДНЯ 12:13 2018-07-17T12:13:05+03:00

Среди любителей отправиться в зарубежное турне в компании самого себя больше женщин, чем мужчин

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Последние несколько лет в мире набирает популярность путешествий в одиночку. Причем, наиболее частыми одиночными трипами отправляются за рубеж представительницы слабого пола.

Так, с 2015 года частота одиночных путешествий выросла на 42%. И тенденция к росту продолжает увеличивать свою динамику.

В список стран, предпочтения которым отдают при выезде в различные зарубежные турне путешественницы-женщины, вошли Македония, Люксембург, Египет, Албания и Финляндия, пишет сайт argumenti.ru.

Желающие отправиться на отдых в компании себя любимого представители сильного пола более предрасположены к путешествиям в Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланку, Молдавию, Израиль, а также в Португалию, сообщает сайт телеканала «360».

Комментирую растущую популярность данного вида досуга, международные эксперты объясняют это тем, что он связан с развитием высоких технологий. Люди активно пользуются приложениями по поиску привлекательных мест для путешествий. К тому же не желают обременять себя договоренностями с кем-либо из попутчиков, предпочитая самостоятельно контролировать свой отдых.