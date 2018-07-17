2018-07-17T12:13:05+03:00
Туризм

В мире наблюдается бум туристов-одиночек

Среди любителей отправиться в зарубежное турне в компании самого себя больше женщин, чем мужчин
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments3
Женщины чаще мужчин путешествуют в одиночкуЖенщины чаще мужчин путешествуют в одиночкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Последние несколько лет в мире набирает популярность путешествий в одиночку. Причем, наиболее частыми одиночными трипами отправляются за рубеж представительницы слабого пола.

Так, с 2015 года частота одиночных путешествий выросла на 42%. И тенденция к росту продолжает увеличивать свою динамику.

В список стран, предпочтения которым отдают при выезде в различные зарубежные турне путешественницы-женщины, вошли Македония, Люксембург, Египет, Албания и Финляндия, пишет сайт argumenti.ru.

Желающие отправиться на отдых в компании себя любимого представители сильного пола более предрасположены к путешествиям в Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланку, Молдавию, Израиль, а также в Португалию, сообщает сайт телеканала «360».

Комментирую растущую популярность данного вида досуга, международные эксперты объясняют это тем, что он связан с развитием высоких технологий. Люди активно пользуются приложениями по поиску привлекательных мест для путешествий. К тому же не желают обременять себя договоренностями с кем-либо из попутчиков, предпочитая самостоятельно контролировать свой отдых.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий посетить Россию без визы по паспорту болельщика
Новак заявил, что Россия готова к диалогу по транзиту газа с Украиной
ЕС и Япония подписали торговое соглашение
Глава МИД Германии призвал Россию и США к дальнейшему дипломатическому сближению
Facebook признал составление списков "заинтересованных в госизмене"
Ученые обнаружили под землей квадриллион тонн алмазов
МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине и вручил ему ноту
В Японском море нашли затонувший 113 лет назад крейсер "Дмитрий Донской"
Рогозин сообщил о начале создания ракеты-носителя «Союз-5»
Экс-глава СК по Москве Александр Дрыманов помещен в СИЗО "Лефортово"
В Госдуме считают, что дело Бутиной могло быть подстроено американскими противниками саммита в Хельсинки
На фигуру Trump baby собрали более 14 тысяч долларов за три дня
В Минобороны Украины прокомментировали видео с "заброшенной базы"
ЕСПЧ взыскал с России в пользу родственников убитой Анны Политковской 20 тысяч евро
ЕСПЧ присудил в пользу участниц Pussy Riot почти 50 тысяч евро
Задержан экс-глава СК по Москве Александр Дрыманов
Посольство в Иерусалиме обойдется США в 100 раз дороже, чем предполагалось
В Киеве телеканал назвал Путина "президентом Украины"
Трамп признал, что Германия вправе участвовать в "Северном потоке - 2"