2018-07-17T17:01:13+03:00
В мире

Памела Андерсон объяснила, откуда взялись русофобские настроения в США

Американцы "запрограммированы" властью винить во всем Россию, посетовала актриса
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Американская актриса Памела АндерсонАмериканская актриса Памела АндерсонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рядовых американских граждан запрограммировали опасаться русских, образ которых в США якобы совсем не соответствует действительности. Так известная актриса Памела Андерсон объяснила журналистам укоренившиеся за океаном русофобские настроения.

«Мы в Америке запрограммированы думать, что если что-то идет не так, то в этом виновата Россия. Это уже наша фишка. А у русских это давно превратилось в избитую шутку. Когда я навещаю Россию, у меня спрашивают: "Ну, что мы натворили в этот раз?"» — поведала Андерсон.

Актриса отметила, что россияне в своем большинстве добрые и отзывчивые люди. Которым свойственны такие переживания и сострадания, что за океаном стоило бы у них поучиться.

«Я встречалась с многими из них. Когда разговаривала о жестоком обращении с животными, у них слезы на глазах наворачивались. Люди считают, что русские очень пугающие и мужественные, но они также могут быть очень эмоциональными, сопереживающими и желающими творить добрые дела», — сказала Андерсон, добавив, что антироссийские американские настроения ее «очень раздражают», пишет сайт "Дни.ру".

51-летняя голливудская актриса Памела Андерсон получила всемирную известность, снявшись в культовом сериале «Спасатели Малибу». Также является рекордсменкой по количеству появлений на обложках журнала Playboy. Кроме того, актриса является ярым защитником дикой природы.

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