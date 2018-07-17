2018-07-17T17:42:28+03:00
В мире

В Австралии началось предварительное расследование против RT

Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян
Екатерина БОЛГОВА
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Фото: Russia TodayГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Фото: Russia Today
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В Австралии федеральная полиция начала предварительное расследование в отношении телеканала RT как предполагаемого иностранного агента. Об этом сообщила главный редактор телеканала и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Она отметила, что при этом до сих пор не было получено никаких претензий от австралийских регулирующих органов. Симоньян добавила, что отказ от регистрации в случае признания RT иностранным агентом влечет за собой уголовное наказание.

"За все время вещания мы никогда не получали претензий от регулирующих органов Австралии. Вероятно, причина расследования в том, что мы RT", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

По информации издания Australian, расследование открыто на фоне подготовки к тестированию обновленного законодательства, направленного на противодействие вмешательству других стран. Отмечается, что СМИ на иностранном языке, такие как Russia Today, могут обязать подавать отчет о своей работе.

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