В Австралии началось предварительное расследование против RT

СЕГОДНЯ 17:42 2018-07-17T17:42:28+03:00

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В Австралии федеральная полиция начала предварительное расследование в отношении телеканала RT как предполагаемого иностранного агента. Об этом сообщила главный редактор телеканала и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Она отметила, что при этом до сих пор не было получено никаких претензий от австралийских регулирующих органов. Симоньян добавила, что отказ от регистрации в случае признания RT иностранным агентом влечет за собой уголовное наказание.

"За все время вещания мы никогда не получали претензий от регулирующих органов Австралии. Вероятно, причина расследования в том, что мы RT", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

По информации издания Australian, расследование открыто на фоне подготовки к тестированию обновленного законодательства, направленного на противодействие вмешательству других стран. Отмечается, что СМИ на иностранном языке, такие как Russia Today, могут обязать подавать отчет о своей работе.