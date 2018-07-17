2018-07-17T18:30:29+03:00
Политика

Госдума приняла в первом чтении поправки в законодательство о митингах

Законопроект устанавливает штраф за злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия до 100 тысяч рублей
Екатерина БОЛГОВА
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ГД приняла в первом чтении поправки в законодательство о митингахГД приняла в первом чтении поправки в законодательство о митингахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 17 июля, депутаты Госдума приняли в первом чтении законопроект о поправках в законодательство о митингах. Документ, внесенный представителями "Единой России" Аленой Аршиновой, Дмитрием Вяткиным и Александром Грибовым, устанавливает штраф за злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия до 100 тысяч рублей.

Согласно предлагаемым изменениям, предусматривается административная ответственность за подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения, несоблюдение требования об уведомлении об отказе от проведения публичного мероприятия или за несоблюдение сроков его подачи. Размер штрафа будет составлять от 5 до 25 тысяч рублей для физлиц; от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Авторы инициативы напоминают, что 31-я статья Конституции РФ дает гражданам право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Но, в соответствии с законом, для проведения такого мероприятия вне специально отведенных для этого мест организатор должен подать уведомление в уполномоченный орган власти, передает ТАСС.

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