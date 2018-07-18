Порошенко заявил о введении санкций ЕС против шести человек, участвующих в строительстве Крымского моста

СЕГОДНЯ 14:23 2018-07-18T14:23:51+03:00

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В среду, 18 июля, президент Украины Петр Порошенко заявил о введении санкций Евросоюза против шести человек, участвующих в строительстве Крымского моста. По его словам, такое решение одобрили послы европейских стран на саммите Евросоюз - Украина.

«При разработке наших договоренностей на саммите ЕС-Украина послы государств-членов ЕС одобрили решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, вовлеченных в незаконное строительство Керченского моста», - написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что такое решение свидетельствует о «неизбежности наказания» для тех, кто будет иметь дело с Крымом.

«Это свидетельствует о неизбежности наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма», - написал Порошенко.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. По итогам голосования подавляющее большинство жителей полуострова поддержали вхождение региона в состав России. При этом Украина продолжает считать полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт исторически». В мае 2018 года, с опережением графика на полгода, состоялось открытие моста, соединяющего Краснодарский край с Крымом.