2018-07-18T14:23:51+03:00
Политика

Порошенко заявил о введении санкций ЕС против шести человек, участвующих в строительстве Крымского моста

По словам президента Украины, это решение одобрили послы европейских стран на саммите ЕС-Украина
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 18 июля, президент Украины Петр Порошенко заявил о введении санкций Евросоюза против шести человек, участвующих в строительстве Крымского моста. По его словам, такое решение одобрили послы европейских стран на саммите Евросоюз - Украина.

«При разработке наших договоренностей на саммите ЕС-Украина послы государств-членов ЕС одобрили решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, вовлеченных в незаконное строительство Керченского моста», - написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что такое решение свидетельствует о «неизбежности наказания» для тех, кто будет иметь дело с Крымом.

«Это свидетельствует о неизбежности наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма», - написал Порошенко.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. По итогам голосования подавляющее большинство жителей полуострова поддержали вхождение региона в состав России. При этом Украина продолжает считать полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт исторически». В мае 2018 года, с опережением графика на полгода, состоялось открытие моста, соединяющего Краснодарский край с Крымом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Госкорпорации Ростех и Росатом подписали соглашение о создании «умной фабрики»
В Бельгии снимут фильм о путешествии Петра I по странам Европы
На национальный проект «Образование» направят около 674 млрд рублей
"Меркель больше не суперзвезда": Трамп указал канцлеру Германии на ее просчеты в миграционной политике
Правительство Украины вводит запрет на выплату вознаграждений на госпредприятиях
Антонов потребовал предоставить факты по делу о "вмешательстве" РФ в выборы
Россияне получат дополнительный выходной день для диспансеризации
Штукатур выиграл миллион фунтов в лотерее благодаря пропустившей его в очереди женщине
В ЕС выросли продажи российского автомобиля Lada
"Нафтогаз" предложил новую методику расчета стоимости транзита газа
Трамп назвал встречу с Путиным более успешной, чем с НАТО
Названа причина смерти Игоря Браславского
Посол России в США: секретных договоренностей на встрече Путина и Трампа не было
87% туристов ЧМ-2018 готовы вернуться в Россию
Размещение в Японии системы ПРО США препятствует мирному договору с Россией
Товарный поезд с топливом сошел с рельсов на востоке Канады
Тюменская область и ФАС России развивают конкуренцию в регионе
Госдума ужесточила ответственность за незаконную организацию азартных игр
Жириновский предложил взыскать с ЕС €1 трлн за эксперимент с коммунизмом в РФ
Через 15 лет повышение уровня моря оставит мир без интернета‍
Погибшая в Эймсбери женщина сама нанесла яд себе на запястья
Компания МТС опровергла сообщения о сбоях сети