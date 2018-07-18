На национальный проект «Образование» направят около 674 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:14 2018-07-18T15:15:05+03:00

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За шесть лет из федерального бюджета будет направлено порядка 674 миллиардов рублей на национальный проект "Образование", заявила заместитель главы правительства Татьяна Голикова.

"В предварительном плане… на центральный проект "Образование" из федерального бюджета будет направлено порядка 674 миллиардов рублей. Это достаточно большая сумма, она будет закреплена за каждой из тех задач, которые отмечены в указе президента", — сказала Голикова на заседании президиума Совета ректоров России.

Она отметила, что программы, реализованные в рамках приоритетных направлений в прошлом году, будут продолжены.

"И они также станут составной частью приоритетного национального проекта", — добавила вице-премьер, передает ТАСС.

Напомним, ранее Голикова оценивала общие расходы на проект "Образование" в 800 миллиардов рублей. По ее словам, средства поступят из федерального и региональных бюджетов, а также как частные инвестиции.