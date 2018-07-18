2018-07-18T15:15:05+03:00
Экономика

На национальный проект «Образование» направят около 674 млрд рублей

Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments17
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. ФОТО: Александр Шалгин/пресс-служба ГосдумыВице-премьер РФ Татьяна Голикова. ФОТО: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы
Изменить размер текста:

За шесть лет из федерального бюджета будет направлено порядка 674 миллиардов рублей на национальный проект "Образование", заявила заместитель главы правительства Татьяна Голикова.

"В предварительном плане… на центральный проект "Образование" из федерального бюджета будет направлено порядка 674 миллиардов рублей. Это достаточно большая сумма, она будет закреплена за каждой из тех задач, которые отмечены в указе президента", — сказала Голикова на заседании президиума Совета ректоров России.

Она отметила, что программы, реализованные в рамках приоритетных направлений в прошлом году, будут продолжены.

"И они также станут составной частью приоритетного национального проекта", — добавила вице-премьер, передает ТАСС.

Напомним, ранее Голикова оценивала общие расходы на проект "Образование" в 800 миллиардов рублей. По ее словам, средства поступят из федерального и региональных бюджетов, а также как частные инвестиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пассажир снял на видео падение самолета изнутри салона
За что задержали Марию Бутину: в МИД РФ историю с обвиненной в шпионаже россиянкой назвали политзаказом
Путин назначил Кулика послом России в Южной Корее
В США хотят, чтобы переводчик Трампа рассказал, что обсуждалось в частной беседе с Путиным
Путин поддержал идею распространить технологию паспорта болельщика
Здание Совета Федерации эвакуируют из-за угрозы взрыва
Родители в будущем смогут самостоятельно выбирать внешность будущего ребенка
В Средиземном море затонула лодка с беженцами: погибли 19 человек
Мэй заявила, что США поддерживают Британию по вопросу об отравлении в Солсбери
Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные €4,34 млрд
В Германии позитивно оценили итоги переговоров Путина и Трампа
Госкорпорации Ростех и Росатом подписали соглашение о создании «умной фабрики»
В Бельгии снимут фильм о путешествии Петра I по странам Европы